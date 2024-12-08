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        Malatya'daki Suriyeliler kutlama yaptı

        SURİYE'de muhaliflerin başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi sonrası Malatya'da yaşayan Suriyeliler sevinç gösterileri yaparak namaz kıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 20:13 Güncelleme: 08.12.2024 - 20:20
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        Malatya'daki Suriyeliler kutlama yaptı
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        SURİYE'de muhaliflerin başkent Şam’ın kontrolünü ele geçirmesi sonrası Malatya'da yaşayan Suriyeliler sevinç gösterileri yaparak namaz kıldı.

        Malatya'daki Suriyeliler muhalif grupların Halep'in ardından Şam'ı da kontrol altına almasını sevinçle karşıladı. Kernek Meydanı'nda toplanan Suriyeliler ellerinde Suriye ve Türk bayrağı ile tekbirler getirerek sevinç gösterileri yaptı. Geniş güvenlik önlemlerinin de alındığı gösteriler sonrasında, Kernek Karagözlüler Cami'sinde namaz kılan Suriyeliler tekbir getirerek dualar etti.

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