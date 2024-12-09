Malatya'da 16 kilo 300 gram skunk ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde operasyonu düzenlendi. Kale ilçesi girişinde uygulama noktası oluşturan ekipler şüphe üzerine durdukları plakası açıklanmayan otomobilde arama gerçekleştirdi. Aramalarda; otomobilin bagajına gizlenmiş 16 kilogram 380 gram skunk maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler otomobildeki H.K., S.N. ve S.K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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