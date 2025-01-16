Araç altında kalmaktan son anda kurtuldu
MALATYA'da üst geçidi kullanmadan yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu.
MALATYA'da üst geçidi kullanmadan yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar araç kamerasına yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde Buhara Bulvarı’nda meydana geldi. Üst geçidi kullanmadan yolun karşısına geçmeye çalışan ismi öğrenilemeyen yaya, refüj üzerinde dengesini kaybederek yola düştü. Yaya, sürücülerin dikkati sayesinde araç altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar araç kamerasına yansıdı.
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