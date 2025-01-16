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        Araç altında kalmaktan son anda kurtuldu

        MALATYA'da üst geçidi kullanmadan yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 17:54 Güncelleme: 16.01.2025 - 18:00
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        Araç altında kalmaktan son anda kurtuldu
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        MALATYA'da üst geçidi kullanmadan yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar araç kamerasına yansıdı.

        Olay, öğle saatlerinde Buhara Bulvarı’nda meydana geldi. Üst geçidi kullanmadan yolun karşısına geçmeye çalışan ismi öğrenilemeyen yaya, refüj üzerinde dengesini kaybederek yola düştü. Yaya, sürücülerin dikkati sayesinde araç altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar araç kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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