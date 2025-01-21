Malatya'da silah kaçakçılığına 7 gözaltı

Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri kentte silah ticareti ve temini yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler 4 ev ile 4 işyerine eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 tabanca ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı.

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