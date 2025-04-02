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        Malatya'da yolcu minibüs devrildi; 5 yaralı

        MALATYA'nınDoğanşehir ilçesinde devrilen yolcu minibüsündeki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 16:43 Güncelleme: 02.04.2025 - 16:45
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        Malatya'da yolcu minibüs devrildi; 5 yaralı
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        MALATYA'nınDoğanşehir ilçesinde devrilen yolcu minibüsündeki 5 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Suçatı mevkisinde meydana geldi. Adıyaman yönünde ilerleyen A.Ş. yönetimindeki 02 J 4026 plakalı yolcu minibüsü, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile minibüste bulunan H.C., A.C., Z.C, Ş.C. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine ekipler tarafından sıkıştıkları minibüsten çıkarılan yaralılar ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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