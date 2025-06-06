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        Baraj gölünde boğuldu

        MALATYA'da kardeşi ve arkadaşları ile Karakaya Baraj Gölü'ne giren Suriye uyruklu Bilal İsmail (12) yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 20:03 Güncelleme: 06.06.2025 - 20:10
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        Baraj gölünde boğuldu
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        MALATYA'da kardeşi ve arkadaşları ile Karakaya Baraj Gölü'ne giren Suriye uyruklu Bilal İsmail (12) yaşamını yitirdi.

        Olay, öğleden sonra Atabey Feribot İskelesi yakınlarında meydana geldi. Bilal İsmail kardeşi ve iki arkadaşı ile serinlemek için Karakaya Baraj Gölü'ne girdi. Bir süre sonra Bilal İsmail'in gözden kaybolduğunu fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve sualtı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrası dalgıçlar Bilal'in cansız bedenini sudan çıkardı. Yapılan kontrollerin ardından Bilal'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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