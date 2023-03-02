Irak Türkmenlerinin gönderdiği yardım tırları Malatya'ya ulaştı

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MALATYA (AA) - Irak'ta yaşayan Türkmenler tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara gönderilen yardım tırları Malatya'ya geldi.

Türkmeneli bölgesinde toplanan gıda, kıyafet, battaniye, yatak, içme suyu ve temizlik malzemelerini taşıyan 2 tır, kente ulaştı.

Battalgazi'deki depoya getirilen tırlardaki yardımlar görevlilerce taşındı.

Kerkük’te faaliyet gösteren lojistik firmasının sahibi Murat Köprülü, AA muhabirine, depremlerin üçüncü gününden itibaren Türkmeneli bölgesinden yardım yapıldığını söyledi.

Köprülü, destekleri için Türkmenlere teşekkür ederek, "Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya'ya tırlar geliyor. Bu yardımları insanlara ulaştırıyoruz. Bugün gelenlerle tır sayısı 26'ya ulaştı." dedi.





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