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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da esnaf için çelikten 338 iş yeri kuruluyor

AA

Malatya'da esnaf için çelikten 338 iş yeri kuruluyor

MALATYA (AA) - VOLKAN KAŞİK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük hasar verdiği Malatya'da, dayanıklı çelik malzemeden 338 iş yeri inşa ediliyor.

Depremlerden etkilenen kentte çok sayıda iş yeri de kullanılamaz hale geldi. Esnafın yeniden ekonomik hayata dahil olması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut işbirliğiyle iş yerleri yapılması için çalışmalara başlandı.

Büyükşehir Belediyesi yanındaki 16 dönümlük alanda çelik malzemeden yapılacak iş yerleri 25 metrekareden oluşacak.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, iş yerlerinin yapılacağı alanı ziyaret ederek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

- "En geç bir ay içinde esnafımızın hizmetinde olacak"

Çalık, AA muhabirine, depremin yaralarını sarmak için mücadele ettiklerini söyledi.

Malatya'daki 22 bin esnaftan 20 bininin iş yerinin ağır hasarlı ve acil yıkılacak durumda olduğuna dikkati çeken Çalık, şunları kaydetti:

"Esnafımızın yüzde 80'ine yakını hem evini hem de iş yerini kaybetmiş durumda. Sayın bakanlarımızla yaptığımız görüşmede Malatya'yı yerinde inşa etmek için çaba sarf ediyoruz. İş yerlerini merkezde inşa etmek için Emlak Konut, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çalışmalarına devam ediyor. Konutları da zemin artı 3 veya 4 yapmak üzere yerinde dönüşüm için planlar devam ediyor. Aynı zamanda esnaf için 2 bin civarında prefabrik iş yeri yapıyoruz. Bununla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın Emlak Konut ile yaptığı görüşmeler sonrası Büyükşehir Belediyemizin yan tarafına 338 çelik ticari iş yeri yapılıyor. Bunlar da inşallah en geç bir ay içinde esnafımızın hizmetinde olacak."

Çalık, kentin farklı bölgelerinde 2 bin civarında esnafa geçici iş yeri yapıldığını belirterek, yaraları hep beraber saracaklarını vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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