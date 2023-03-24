Malatya'daki konteyner kentlere 16 bin 170 depremzede yerleşti

MALATYA (AA) - VOLKAN KAŞİK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, 7 noktada kurulan 4 bin 555 konteynere 16 bin 170 depremzede yerleşti.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği kentte, barınma sorununu çözmek için başlatılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

İş makineleri aracılığıyla elektrik ve su hattının döşendiği alanlara ısı yalıtımlı konteynerler yerleştiriliyor.

Elektrikli ısıtıcı, ocak, sıcak su, mutfak ve banyonun yer aldığı konteynerlerde çalışmaların tamamlanmasıyla depremzedelerin taşınma süreci başlatılıyor.

Malatya Valiliğinden alınan bilgiye göre, depremzedelerin barınma sorununun çözümü için merkezde 35, ilçelerde ise 23 olmak üzere 58 noktada 16 bin 896 konteyner kurulumu planlandı.

Kentte şu ana kadar 7 noktada kurulan geçici konaklama merkezindeki 4 bin 555 konteynere 16 bin 170 depremzede yerleştirildi.

- "Allah devletimizden razı olsun"

Depremzede Hasan Hüseyin Akın, AA muhabirine, evlerinin depremde hasar görmesi üzerine konteyner kente yerleştiklerini söyledi.

Burada günlerinin iyi geçtiğini anlatan Akın, "Allah devletimizden razı olsun bize burada bakılıyor, ne eksiğimiz varsa destek oluyorlar. Konteyner kentteki düzen ise her geçen gün daha iyiye gidiyor. Ancak halen depremin şokunu yaşıyoruz." dedi.

Depremzede Öztürk Kaya ise konteyner kentte günlerinin ilk günlere göre daha iyi geçtiğini ifade etti.

Yetkililerin her türlü sorunlarına çözüm bulduğunu aktaran Öztürk şöyle devam etti:

"Allah'a şükürler olsun iyiyiz, sağlığımız, sıhhatimiz yerinde. Bu doğal afet Allah'tan geldi ama halimize şükür. Her geçen gün konteyner kent kalabalıklaşıyor, yeni arkadaşlar ediniyoruz. Deprem bize iyisiyle kötüsüyle her şeyi gösterdi. Burada bir dediğimiz iki olmuyor bu konuda yetkililerden Allah razı olsun."

- "Alıştık buraya ama evimiz gibi değil"

Depremzede Birgül Yücel Tekinalp de konteyner kentte günlerinin zamanla daha iyiye gittiğini söyledi.

Burada yeni komşularıyla arkadaş gibi olduklarını anlatan Tekinalp, "Alıştık buraya ama evimiz gibi değil. Bir süre burada misafiriz. Her türlü yardımlar geliyor ancak en büyük ihtiyacımız buzdolabı." diye konuştu.

Emine Polat da depremin ardından büyük sıkıntı çektiklerini ancak zamanla bunları aştıklarını söyledi.

Konteyner kentte yeni komşularının olduğunu dile getiren Polat, "Şu an birlik beraberliği daha da çok anladık. Hiç tanımadığımız insanlarla bir araya gelip komşu olduk. Malatya eskisi gibi olamaz ama inşallah düzelecek, buna inanıyoruz. İnşallah her şey daha da güzel olacak. Birlik ve beraberlik içerisinde olduktan sonra neden olmasın." dedi.

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