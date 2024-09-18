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        Yeni Malatyaspor, Manisa FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 20 Eylül Cuma günü deplasmanda Manisa FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 19:22 Güncelleme: 18.09.2024 - 19:22
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        Yeni Malatyaspor, Manisa FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 20 Eylül Cuma günü deplasmanda Manisa FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde altyapı teknik sorumlusu Murat Uçkun yönetiminde antrenman yaptı.

        Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, topla çalışmalar gerçekleştirdi.

        Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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