Malatya'da eşinin silahla öldürdüğü kadın toprağa verildi

Nuran K. ile boşanma aşamasında olduğu kocası R.K. arasında dün otomobil içerisinde tartışma yaşanmış, eşinin silahla ateş etmesi sonucu yaralanan kadın, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

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