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        19. Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri'nin başpehlivanı Samet Özaslan oldu

        19. Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri'nde başpehlivanlığı Samet Özaslan kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 13:35 Güncelleme: 07.10.2024 - 14:12
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        19. Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri'nin başpehlivanı Samet Özaslan oldu
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        19. Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri'nde başpehlivanlığı Samet Özaslan kazandı.

        Yeşilyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Malatya'da 26 ilden 300 güreşçinin katılımıyla 19. Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri düzenlendi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yeşilyurt Kaymakamlığı, Yeşilyurt Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanlığı tarafından Çilesiz Mahallesi'ndeki Aksa Camisi'nin yanındaki alanda gerçekleştirilen karakucak güreşlerinde kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, yaptığı konuşmada, 19. Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri'ne katılan tüm güreşçilere teşekkür etti.

        Belediye hizmetlerinin yanı sıra kültürün korunmasını sağlayacak etkinlikleri de önemsediklerini belirten Geçit, "Ecdadımızdan bize miras bırakılan karakucak güreşlerinin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptık. Büyük bir çekişmeye sahne olan güreşlere katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyor, dereceye giren güreşçilerimizi ayrıca tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızın ata sporumuza gösterdikleri ilgi bizleri mutlu etti." ifadelerini kullandı.

        Minikler, yıldızlar ve büyükler olmak üzere üç kategori ve 21 sıklette gerçekleştirilen müsabakaların ardından toplam 207 bin 300 lira para ödülü verildi.

        Büyükler 90+1 kiloda rakibi Bekir Demirtaş'ı yenen Tokatlı sporcu Samet Özaslan, organizasyonda başpehlivan oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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