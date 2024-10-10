Kale'de bağımlılıkla mücadele semineri düzenlendi

Malatya'nın Kale ilçesinde bağımlılıkla mücadele semineri gerçekleştirildi.

Kale Kaymakamlığı koordinesinde, Kale İlçe Jandarma Komutanlığı, Kale İlçe Emniyet Amirliği, Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Kale İlçe Devlet Hastanesi Başhekimliğince Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksek Okulu konferans salonunda seminer düzenlendi.

Kaymakam Rabia Yurdakul Kaçmaz, burada yaptığı konuşmada, gençlerin arasında yaygınlaşmaya başlayan madde ve dijital bağımlılığının ülkenin önemli sorunları arasında yer aldığını belirtti.

Kaçmaz, bu zararlı alışkanlıkların önlenebilmesi için devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu kaydetti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü Murat Ayhan ile Psikolojik Danışman Jale Ongül, bağımlılıkla mücadele ve bağımlılığın topluma etkileriyle ilgili sunum yaptı.