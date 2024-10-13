Malatya'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde A.A. ile şüpheliler Z.Y, D.A, D.Y. ve N.D. arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

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