Malatya'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Malatya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Malatya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde A.A. ile şüpheliler Z.Y, D.A, D.Y. ve N.D. arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan A.A. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken olaya karışan 4 şüpheli gözaltına alındı.
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