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        Malatya'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Malatya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 08:51 Güncelleme: 13.10.2024 - 08:51
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        Malatya'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Malatya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde A.A. ile şüpheliler Z.Y, D.A, D.Y. ve N.D. arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan A.A. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken olaya karışan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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