Kuru kayısı ihracatı 300 milyon dolara yaklaştı

ORHAN YOLDAŞ - Türkiye'den 9 ayda 286 milyon 913 bin dolarlık Malatya kayısısı ihracatı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği coğrafi tescilli ürünlerinden Malatya kayısısında eylül ayında 8 bin 928 ton ihracat yapıldı.

Yılın 9 ayında 50 bin 919 ton kayısı satan ihracatçılar 286 milyon 913 bin dolarlık döviz girdisi sağladı. Geçen yılın aynı döneminde 50 bin 777 ihracata karşılık 290 milyon dolar gelir elde eden üreticiler, ihracata hız kesmeden devam ediyor.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, kuru kayısı ihracatının şehrin ekonomisinde önemli yeri olduğunu söyledi.

Kentin ekonomisinin canlanması, toparlanması noktasında kuru kayısı ihracatından elde edilen gelirin önemli olduğuna işaret eden Özcan, ihracatın istikrarlı şekilde sürdürülmesi ve yeni pazarlar bulma noktasında gayret gösterildiğini anlattı. - Kayısı ihracatçıları yılı 80 bin tonla kapatmayı hedefliyor Bu yıl eylül ayında yapılan ihracat rakamının geçen yılın aynı dönemine göre yükseldiğini, bunun da ekim ayında daha yüksek ihracat yapılacağının bir sinyali olduğunu aktaran Özcan, şöyle konuştu: