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        Bakan Uraloğlu, Malatya'da depremden etkilenen esnaf ve vatandaşları ziyaret etti

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya'da depremden etkilenen esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 13:14 Güncelleme: 19.10.2024 - 13:18
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        Bakan Uraloğlu, Malatya'da depremden etkilenen esnaf ve vatandaşları ziyaret etti
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya'da depremden etkilenen esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

        Bakan Uraloğlu, 16 Ekim Çarşamba günü 5,9 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Malatya'nın Kale ilçesinde iş yerlerinde esnafla bir araya geldi.

        Esnafa ve çevredeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Uraloğlu, sorun ve talepleri dinledi.

        Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından, "Çarşamba günü 5,9 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssü olan Kale ilçesinde esnafımızı ziyaret edip geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Deprem felaketi sonrası hem Kale'nin hem de Malatya'nın yeniden ayağa kalkması için vatandaşlarımızla birlik içinde hareketimizi sürdüreceğiz. İnsanımızı, şehrimizi ve ülkemizi el ele kalkındıracağız." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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