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        Malatya, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta 29 Ekim kutlaması

        Malatya, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 15:37 Güncelleme: 28.10.2024 - 15:37
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        Malatya, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta 29 Ekim kutlaması
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        Malatya, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Malatya'daki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Daha sonra Anıt Şeref Defteri'ni imzalayan Vali Yavuz, deftere, cumhuriyetin 101. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerle kahraman gazileri saygı ve minnetle andıklarını kaydetti.

        Ardından Vali Yavuz, Garnizon Komutanı Tümgeneral Kiraz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Er, vatandaşlara bayrak dağıttı.

        Darende ilçesindeyse ilçe protokolü ve öğrencilerin katılımıyla, "Ecdadın İzinde 101. Yıl Yürüyüşü" düzenlendi. Burada İlçe Müftüsü Sinan Şen tarafından yapılan duanın ardından program tamamlandı.

        - Şanlıurfa

        Şanlıurfa Şehitliği'nde gerçekleştirilen törende ise Vali Hasan Şıldak ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Protokol üyeleri, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından şehit mezarlarına karanfil bıraktı, dua etti.

        Daha sonra GAPTEAM Sergi Salonunda Şanlıurfa Valiliği ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü tarafından "Cumhuriyet" konulu resim sergisi açıldı.

        Etkinlikte, Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar geçen süreyi anlatan fotoğraflar yer aldı.

        - Kilis

        Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Tahir Şahin, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Mehmet Doğu ve Belediye Başkanı Hakan Bilecen Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meral Kuzgun, burada yaptığı konuşmada, cumhuriyetin ilan edildiği günden bu yana milli bayram olarak kutlandığını belirtti.

        Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Öztürk, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz ile daire müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

        - Adıyaman

        Adıyaman Valiliği Bahçesinde düzenlenen törende Vali Osman Varol, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından son buldu.

        -Kahramanmaraş

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kahramanmaraş'ta da tören düzenlendi.

        Trabzon Caddesi Valilik Bahçesi'nde düzenlenen törende, Vali Mükerrem Ünlüer, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Er, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Ayrıca günün anlam ve önemine binaen Kahramanmaraş Kalesi'nden top atışı gerçekleştirildi.

        Törene, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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