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        Hekimhan'da Cumhuriyet Bayramı kutlandı

        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 16:36 Güncelleme: 28.10.2024 - 16:36
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        Hekimhan'da Cumhuriyet Bayramı kutlandı
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        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaymakam Muhammed Fatih Günlü, Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım ve Askerlik Şubesi Başkanı Üsteğmen Ümit Can Akıncı'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Daha sonra Kaymakam Günlü ve Belediye Başkanı Yıldırım, esnafa bayrak dağıttı.

        Ardından ilçe şehitliğinde Kur'an okundu.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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