Malatya'nın bazı ilçelerinde 29 Ekim törenlerle kutlandı

Malatya'nın Darende ve Hekimhan ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü, törenlerle kutlandı.

Darende ilçesinde Kaymakam Şeref Gülyer, makamında tebrikleri kabul etti.

Spor Salonunda devam eden törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gülyer, konuşmasında, vatanın bölünmez bütünlüğü için görevi başında şehit düşenleri rahmet ve minnetle anarak, "Yedi düvele karşı yokluk içinde vatan ve bayrak uğruna başlatılan Kurtuluş Savaşımızda aziz milletimiz, hürriyetinden ve onurundan taviz vermektense ölmeyi tercih eden bir şahlanışla adeta küllerinden yeniden doğmuştur. Cumhuriyet her türlü imkansızlıklar içinde varoluş mücadelesi veren kahraman milletimizin imanının, inancının, birlik ve beraberliğinin karşısında hiçbir gücün duramayacağının bütün dünyaya ilanıdır." ifadelerini kullandı.

Günün anlam ve önemiyle ilgili şiirlerin okunmasının ardından çeşitli yarışmalarda derece elde eden öğrencilere hediye verildi. Törene, Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Cumhuriyet Savcısı Gül Yılmaz, İlçe Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Murat Acar, İlçe Emniyet Müdürü Muhammed Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mithat Böke, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - Hekimhan Hekimhan ilçesinde ise Sakarya İlkokulunda tören düzenlendi.