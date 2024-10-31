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        Malatya'da yaralı bulunan kızıl şahin tedavi edilecek

        Malatya'nın Arguvan ilçesinde yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 14:08 Güncelleme: 31.10.2024 - 14:11
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        Malatya'da yaralı bulunan kızıl şahin tedavi edilecek
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        Malatya'nın Arguvan ilçesinde yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İsaköy Mahallesi'nde arazide devriye görevi sırasında yaralı halde kızıl şahin gördü.

        Bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, kuşu tedavisi için Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

        Kuşun, tedavisinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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