Malatya'da yaralı bulunan kızıl şahin tedavi edilecek

Bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, kuşu tedavisi için Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İsaköy Mahallesi'nde arazide devriye görevi sırasında yaralı halde kızıl şahin gördü.

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