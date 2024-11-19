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        Malatya'da 11 kilo 650 gram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

        Malatya'da 11 kilo 650 gram skunk ele geçirildi, olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 11:38 Güncelleme: 19.11.2024 - 11:38
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        Malatya'da 11 kilo 650 gram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı
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        Malatya'da 11 kilo 650 gram skunk ele geçirildi, olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kale uygulama noktasında durdurdukları bir kamyonette arama yaptı.

        Aramada kamyonet kasasındaki buzdolabına gizlenmiş 11 kilo 650 gram skunk ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B, N.Y. ve F.H, tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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