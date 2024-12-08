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        Malatya ve Kilis'teki Suriyeliler, Baas rejiminin devrilmesini kutluyor

        Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Malatya ve Kilis'te yaşayan Suriyeliler, toplanarak kutlama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 16:43 Güncelleme: 08.12.2024 - 16:43
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        Malatya ve Kilis'teki Suriyeliler, Baas rejiminin devrilmesini kutluyor
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        Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Malatya ve Kilis'te yaşayan Suriyeliler, toplanarak kutlama yaptı.

        Malatya Kernek Meydanı'nda toplanan Suriyeliler, tekbirler getirerek sevinç gösterisinde bulundu.

        Gösterilere katılanlardan Ahmet Bekir, gazetecilere, ülkelerine gittikleri zaman Türklerin verdiği desteği ve misafirperverliği unutmayacaklarını belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Türkleri unutmayacağız." dedi.

        Ammar El Ali de Türkiye'ye misafirperverliği için teşekkür ederek, "Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Türk bayrağını başımızın üstüne koyuyoruz. 13 yıl bizi misafir ettiniz. Allah'ına kurban Türkiye." diye konuştu.

        Katılımcılar daha sonra Kernek Karagözlüler Camisi'ne geçerek namaz kılıp dua etti.

        - Kilis

        Kilis'te de Baas rejimini eleştiren sloganlar atan Suriyeliler, araç ve motosikletlerle Öncüpınar Sınır Kapısı'na kadar konvoy oluşturdu.

        Ellerinde Türk ve Suriye bayraklarıyla slogan atan Suriyeliler, Baas rejiminin çöküşünü kutladı.

        Türkiye'ye teşekkür eden Murtaza Eskasım, "12 yıl önce Türkiye'ye geldim. Savaş bitti mutluyuz. Bizim için yeni hayat başlıyor. Vatanımıza, evlerimize döneceğiz inşallah." dedi.

        Güvenlik güçleri ise sınır kapısında güvenlik önlemi alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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