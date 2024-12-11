Malatya'da okul ve yurt çevresinde denetimler sürüyor

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, okul ve yurt çevresinde başlatılan denetimler devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, okul önleri ve çevresinde suç işleme amacındaki şahısların caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla denetimler gerçekleştiriliyor.

Bu çalışmalarla okul çağındaki çocuk ve gençlerin uyuşturucu madde, terör nitelikli oluşumlar, narkotik ve asayiş suçlarından uzak tutulması ve korunması amaçlanıyor.