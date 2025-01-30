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        Yeni Malatyaspor'da Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını

        Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 16:51 Güncelleme: 30.01.2025 - 16:51
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        Yeni Malatyaspor'da Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını
        ABONE OL

        Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik sorumlu Murat Uçkun yönetiminde Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 2 saat sürdü.

        Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve taktik çalışmalarıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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