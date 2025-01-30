Yeni Malatyaspor'da Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını
Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik sorumlu Murat Uçkun yönetiminde Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 2 saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve taktik çalışmalarıyla sona erdi.
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