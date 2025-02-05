Doğanşehir Belediyesi, depremlerin anısına "Uzanan Ellerden Mektuplar" kitabı hazırladı

Doğanşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin anısına "Uzanan Ellerden Mektuplar" kitabı hazırladı.

Hazırlanan 124 sayfalık kitapta, "Depremle Yüzleşmek", "Bir Milletin Seferberliği", "Tüm Dünyadan Depremzedelere" ve "Depremzedelerden Tüm Dünyaya" başlıklarını içeren bölümler bulunuyor.

Kitapta, afetzedelerin yaşadıkları anlara dair fotoğraf ve metinler de yer alıyor.

Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

Deprem esnasında görev yürüten herkese teşekkür eden Bayram, şunları kaydetti:

"Yaşanan deprem sonrasında yurt içinden ve yurt dışından yardım gönderen yardımsever öğrenci, çocuklar ve gönüllülerin yardımlarının yanına mektup, resim ve iyi dilek notları bırakmışlardır. Bu duygu dolu notlar tarafımızca toplanmış olup, bu güzel yürekli insanların mektuplarının karşılık bulması, teşekkür etmek ve afet sonrası yardımlaşmanın önemine dair bilinç ve farkındalığı artırmak amacıyla teşekkür kitabı oluşturulmuştur. Bu eser ülkemizde bu alanda yapılan ilk örnek eser özelliği taşımaktadır. Doğanşehir den tüm deprem bölgesini temsilen ulusal ve uluslararası gönüllülere ithafen hazırlanana bu eseri sizlerle paylaşmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyorum."​​​​​​​