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        Malatya'da 6 Şubat depremleri nedeniyle anma programı düzenlendi

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin 2. yıl dönümünde Malatya Şehir Mezarlığı'nda anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 16:00 Güncelleme: 06.02.2025 - 16:50
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        Malatya'da 6 Şubat depremleri nedeniyle anma programı düzenlendi
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin 2. yıl dönümünde Malatya Şehir Mezarlığı'nda anma programı düzenlendi.

        6 Şubat Deprem Şehitleri Anıtı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve depremde hayatını kaybedenler için dua edilmesiyle başladı.

        CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, buradaki konuşmasında, 6 Şubat 2023 günü Türkiye'nin büyük bir yıkım yaşadığını söyledi.

        Acıları hep beraber telafi etmeye çalıştıklarını kaydeden Ağbaba, "Hep beraber mücadele etmeye çalışıyoruz. Tüm kaybettiğimiz canları bir kez daha rahmetle anıyorum. Geride kalanlara sabır diliyorum. Umarım bir daha böyle bir felaket yaşamayız." dedi.

        Depremlere karşı tedbir alınmasının önemini anlatan Ağbaba, Türkiye'nin bütünüyle deprem bölgesinde yer aldığını dile getirdi.

        İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da 20'ye yakın ilçe belediye başkanıyla depremi yaşayanlara "geçmiş olsun" demek, kaybettikleri yakınları için başsağlığı dilemek, üzüntülerini paylaşmak ve dayanışma duygularını ifade etmek için geldiğini söyledi.

        Ekiplerinin Malatya'nın ilçelerinde ziyaretlerde bulunduğunu kaydeden Tugay, İzmir'de çok Malatyalı olduğunu, bunun yanı sıra İzmir gibi şehirlerin Türkiye'de ihtiyaç olan her noktada varlığını göstermesi gerektiğini belirtti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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