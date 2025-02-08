Doğanşehir'de karla mücadele devam ediyor

Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram ulaşımın aksamaması için gerekli çalışmaları yürüttüklerini ifade ederek, ekiplerin tüm mahalle yollarında tuzlama, küreme ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Ekipler, özel çekme araçlarıyla müdahale ederek, ilçesinin farklı noktalarında mahsur kalan araçları güvenli bir şekilde kurtardı.

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