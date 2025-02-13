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        Malatya'da buzlanma nedeniyle yoldan çıkan otobüsteki 9 kişi yaralandı

        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde buzlanma nedeniyle yoldan çıkan yolcu otobüsündeki 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 10:26 Güncelleme: 13.02.2025 - 10:26
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        Malatya'da buzlanma nedeniyle yoldan çıkan otobüsteki 9 kişi yaralandı
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        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde buzlanma nedeniyle yoldan çıkan yolcu otobüsündeki 9 kişi yaralandı.

        Sürücüsü henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, D-300 kara yolunun Develi Mahallesi kesiminde buzlanma nedeniyle yoldan çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 9 yolcu, ambulanslarla Akçadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Diğer 16 yolcu ise Malatya Valiliğince sosyal tesislerde ağırlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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