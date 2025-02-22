AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Malatya'da incelemelerde bulundu

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da inşa edilen deprem konutları ile Bakırcılar Çarşısı inşaat sahasında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, deprem sonrası yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Malatya Valiliğini ziyaret eden Pehlivan, Vali Seddar Yavuz ve ilgili kurum müdürleriyle bir araya gelerek, il genelindeki son durum hakkında değerlendirme ve istişarelerde bulundu.

Pehlivan, beraberinde Yavuz ile Malatya Bakırcılar Çarşısı inşaat alanında inceleme yaparak, sahada hızla devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

AFAD Başkanı Pehlivan daha sonra beraberindekilerle 541 konuttan oluşan Yakınca TOKİ Konutlarında ikamet eden aileleri ziyaret ederek, kendilerine sağlıklı, huzurlu ve mutlu ömürler diledi.

Aile ziyaretinin ardından Pehlivan, Vali Yavuz ile Türkiye’nin en büyük inşaat şantiyesi olan İkizce TOKİ Konutlarına geçerek, örnek daireleri ve inşaat alanlarını yerinde inceledi, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemelerin ardından Pehlivan, AFAD toplantı salonunda düzenlenen Afet Koordinasyon Toplantısı’na katıldı.

Toplantıda konuşan Yavuz, 6 Şubat depremlerinin büyük bir felaket olarak tarihe geçtiğini belirterek, "Bu süreçte, ülkemiz büyük fedakarlıklar göstererek 11 şehri yeniden ayağa kaldırmak için yoğun bir çaba içine girmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ve aziz milletimizin desteğiyle, bu zorlu süreci hep birlikte aşacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, AK Parti Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Vali Yardımcısı Abdulselam Bıçak ve ilgili kurum müdürleri yer aldı.