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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 15:35 Güncelleme: 01.03.2025 - 15:35
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YeniMalatya

        Hakemler: Yunus Dursun, Sabri Öğe, Ferhat Çalar

        Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: Muhammed Enes Salik (Dk. 46 Çınar Yıldızlı), Yiğit Ulaş, Talha Garip (Dk. 66 Halil İbrahim Atcı), Muhammed Göktürk Gök, Eymen Avcı (Dk. 46 Ömer Çağrı Ataş), Furkan Söyler, Kerem Altunışık, Osman Katipoğlu (Dk. 46 Enes Nas), Umut Taniş, Erey Şişman, Enes Savucu (Dk. 80 Kürşat Yılmaz Selamoğlu)

        Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: Tokotaev, Burak Camoğlu, Zach Muscat (Dk. 46 Alpay Çelebi), Fatih Eren, Nafican Yardımcı, Ogundu (Dk. 76 Seyit Gazenfer), Hakan Erçelik, Akabueze (Dk. 46 Begic), Safa Kınalı, Ahmet Yazar (Dk. 57), Wriedt (Dk. 46 Sambou)

        Goller: Dk. 7 Zach Muscat, Dk. 22 Ogundu, Dk. 39 Wriedt, Dk. 79 Çağrı Giritlioğlu (Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor), Dk. 82 Halil İbrahim Atcı (Yeni Malatyaspor)

        Kırmızı kart: Dk. 32 Hakan Erçelik (Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 12 Yiğit Ulaş, Dk. 29 Furkan Söyler, Dk. 59 Enes Nas (Yeni Malatayspor), Dk. 34 Wriedt, Dk. 43 Zach Muscat, Dk. 75 Sambou (Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor)

        MALATYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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