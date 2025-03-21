Turgut Özal Tabiat Parkı kar yağışıyla beyaza büründü

Malatya'da etkili olan kar yağışı, Turgut Özal Tabiat Parkı'nda güzel görüntülerin oluşmasına neden oldu.

Kentte dün gece etkili olan yoğun kar yağışı bugün de bazı bölgelerde devam ediyor.

Malatyalıların uğrak yerlerinden olan Orduzu Mahallesi'ndeki Turgut Özal Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Kar yağışı sonrası oluşan güzel manzara dron ile görüntülendi.