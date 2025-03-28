Malatya'daki 14 yaş altı Türkiye Futbol Şampiyonası sona erdi

Yeşiltepe 1. Nolu sentetik sahada oynan şampiyonada, Elazığ Yolspor, Kayseri Atletikspor, Sivas Demirspor, Erzincan Vefaspor K.Maraş Uludazspor ve Tunceli Gençlik Hizmetlerispor takımları mücadele etti.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından organize edilen 2024-2025 sezonu 14 yaş altı Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe Malatya Grup Müsabakası tamamlandı.

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