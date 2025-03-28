Malatya'daki 14 yaş altı Türkiye Futbol Şampiyonası sona erdi
Malatya'da düzenlenen 14 yaş altı Türkiye Futbol Şampiyonası Grup Müsabakası sona erdi.
Malatya’da düzenlenen 14 yaş altı Türkiye Futbol Şampiyonası Grup Müsabakası sona erdi.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından organize edilen 2024-2025 sezonu 14 yaş altı Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe Malatya Grup Müsabakası tamamlandı.
Yeşiltepe 1. Nolu sentetik sahada oynan şampiyonada, Elazığ Yolspor, Kayseri Atletikspor, Sivas Demirspor, Erzincan Vefaspor K.Maraş Uludazspor ve Tunceli Gençlik Hizmetlerispor takımları mücadele etti.
Oynanan final müsabakasında Kayseri Atletikspor, Kahraman Maraş Uludazspor maçı normal süresinde 0-0 bitti.
Penaltı atışları sonucu 4-2 kazanan Kayseri Atletikspor Malatya Grup birincisi olarak 2. Kademe müsabakalarına katılacak.
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