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        Malatya'daki 14 yaş altı Türkiye Futbol Şampiyonası sona erdi

        Malatya'da düzenlenen 14 yaş altı Türkiye Futbol Şampiyonası Grup Müsabakası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 18:21 Güncelleme: 28.03.2025 - 18:21
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        Malatya'daki 14 yaş altı Türkiye Futbol Şampiyonası sona erdi
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        Malatya’da düzenlenen 14 yaş altı Türkiye Futbol Şampiyonası Grup Müsabakası sona erdi.

        Türkiye Futbol Federasyonu tarafından organize edilen 2024-2025 sezonu 14 yaş altı Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe Malatya Grup Müsabakası tamamlandı.

        Yeşiltepe 1. Nolu sentetik sahada oynan şampiyonada, Elazığ Yolspor, Kayseri Atletikspor, Sivas Demirspor, Erzincan Vefaspor K.Maraş Uludazspor ve Tunceli Gençlik Hizmetlerispor takımları mücadele etti.

        Oynanan final müsabakasında Kayseri Atletikspor, Kahraman Maraş Uludazspor maçı normal süresinde 0-0 bitti.

        Penaltı atışları sonucu 4-2 kazanan Kayseri Atletikspor Malatya Grup birincisi olarak 2. Kademe müsabakalarına katılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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