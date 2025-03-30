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        Malatya'da 7 milyon 250 bin boş makaron ele geçirildi

        Malatya'da bir tırda yapılan aramada 7 milyon 250 bin boş makaron ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 09:52 Güncelleme: 30.03.2025 - 09:52
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        Malatya'da 7 milyon 250 bin boş makaron ele geçirildi
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        Malatya'da bir tırda yapılan aramada 7 milyon 250 bin boş makaron ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, bir tırda yaptıkları aramada, 7 milyon 250 bin boş makaron ele geçirdi,

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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