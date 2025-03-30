Malatya'da 7 milyon 250 bin boş makaron ele geçirildi

Malatya'da bir tırda yapılan aramada 7 milyon 250 bin boş makaron ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bir tırda yaptıkları aramada, 7 milyon 250 bin boş makaron ele geçirdi,

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.