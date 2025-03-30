Malatya'da 7 milyon 250 bin boş makaron ele geçirildi
Malatya'da bir tırda yapılan aramada 7 milyon 250 bin boş makaron ele geçirildi.
Malatya'da bir tırda yapılan aramada 7 milyon 250 bin boş makaron ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, bir tırda yaptıkları aramada, 7 milyon 250 bin boş makaron ele geçirdi,
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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