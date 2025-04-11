Voleybol: Küçük Kızlar Grup Müsabakası
Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 2024-2025 sezonu Kulüpler Arası Küçük Kızlar Malatya Grup Müsabakaları başladı.
Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 2024-2025 sezonu Kulüpler Arası Küçük Kızlar Malatya Grup Müsabakaları başladı.
Malatya Muhammed Ali Clay Spor Salonu'nda bugan başlayan müsabakalar 13 Nisan'da sona erecek.
Şampiyonada, Elazığ Ekolspor, Malatya Gençlikspor, Tunceli Gençlikspor, Adıyaman Tut Gençlikspor ve Diyarbakır Yurdumspor takımları mücadele edecek.
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