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        Malatya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Malatya'da, Kudüs Kardeşlik Platformunca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 17:38 Güncelleme: 19.04.2025 - 17:50
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        Malatya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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        Malatya'da, Kudüs Kardeşlik Platformunca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

        Battalgazi ilçesinde Millet Bahçesi'nde bir araya gelenler, Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlilere destek vermek ve İsrail'in saldırılarını protesto etmek amacıyla Kanalboyu Caddesi'nden Kernek Meydanı'na yürüdü.

        İsrail'e tepkilerin yer aldığı pankartları taşıyan katılımcılar adına basın açıklamasını okuyan Turgut Özal Aksüt, Gazze'nin ümmetin kalbi olduğunu söyledi.

        Aksüt, "Bugün kalbimiz bombalanıyor, susturuluyor. Ama biz bu sessizliğe razı değiliz. Biz susmayacağız çünkü biz biliyoruz ki bir çocuğun çığlığı, bir annenin gözyaşı bir ümmetin vicdanını sarsmaya yeter. Ey ümmet, artık suskunluğunuzu bozun. Dua yetmez, direniş gerekir. Gözyaşı yetmez, ayağa kalkmak gerekir." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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