Malatya'da Çocuk Üniversitesi Bilim Şenliği başladı

Konuşmaların ardından İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi ve Üstün Yetenekliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Fatih Bulut ile Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Gültek, fizik ve kimya alanında çeşitli deneyler yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.