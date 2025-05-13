Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da Çocuk Üniversitesi Bilim Şenliği başladı

        Malatya'daki İnönü Üniversitesinin 50. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Çocuk Üniversitesi Bilim Şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 13:31 Güncelleme: 13.05.2025 - 13:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da Çocuk Üniversitesi Bilim Şenliği başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya'daki İnönü Üniversitesinin 50. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Çocuk Üniversitesi Bilim Şenliği düzenlendi.

        Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Üniversitesi ile Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Eğitim Fakültesi binasında gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan Çocuk Üniversitesi Müdürü Prof. Dr. Cihat Yaşaroğlu, şenliğin yarın sona ereceğini söyledi.

        Yaşaroğlu, çocukların burada bilimin günlük hayattaki yansımalarıyla karşılaştığını belirtti.

        Konuşmaların ardından İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi ve Üstün Yetenekliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Fatih Bulut ile Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Gültek, fizik ve kimya alanında çeşitli deneyler yaptı.

        Şenliğe katılan çocuklar, dikkat ve refleks geliştirici cihazları denedi.

        Etkinliğe, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Altay, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Necati Çobanoğlu, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler ile çocuklar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'den 'Trump'ın İstanbul ziyareti' açıklaması
        ABD'den 'Trump'ın İstanbul ziyareti' açıklaması
        20 yıllık kocasını öldürttü
        20 yıllık kocasını öldürttü
        6,9 milyar dolarlık endişe
        6,9 milyar dolarlık endişe
        Tam vahşet! Annesini önce dövdü, sonra boğdu!
        Tam vahşet! Annesini önce dövdü, sonra boğdu!
        Çinli markanın otomobilleri Eskişehir'de üretilecek
        Çinli markanın otomobilleri Eskişehir'de üretilecek
        Evini, otomobilini yakıp kadını öldürdü! Kırklareli'nde dehşet!
        Evini, otomobilini yakıp kadını öldürdü! Kırklareli'nde dehşet!
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        16 yaşındaki Gülden'i 30 kez bıçaklamış! İşte cani için istenen ceza!
        16 yaşındaki Gülden'i 30 kez bıçaklamış! İşte cani için istenen ceza!
        Yeni dolandırıcılık yöntemi sahte kargo linki!
        Yeni dolandırıcılık yöntemi sahte kargo linki!
        Trump kendisine ikram edilen kahveyi içmedi
        Trump kendisine ikram edilen kahveyi içmedi
        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
        Markalardan AVM'lere cevap
        Markalardan AVM'lere cevap
        "Geçmişte Türktüm"
        "Geçmişte Türktüm"
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        Japonya'nın ilk Türk çayı demleme ustası: Yumika Arita
        Japonya'nın ilk Türk çayı demleme ustası: Yumika Arita
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Açık saçık kıyafet yasağı
        Açık saçık kıyafet yasağı

        Benzer Haberler

        Malatya'da 1 milyon 850 bin sebze fidesi dağıtımına başlandı
        Malatya'da 1 milyon 850 bin sebze fidesi dağıtımına başlandı
        Malatya'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Malatya'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Malatyalı öğrencilerden Doğu Karadeniz gezisi
        Malatyalı öğrencilerden Doğu Karadeniz gezisi
        Malatya'ya 40 hekim ataması yapıldı
        Malatya'ya 40 hekim ataması yapıldı
        SOLOTÜRK Malatya semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi
        SOLOTÜRK Malatya semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi
        SOLOTÜRK Malatya'da gösteri uçuşu yaptı
        SOLOTÜRK Malatya'da gösteri uçuşu yaptı