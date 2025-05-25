Malatya'da nikah salonlarında 25.05.2025 yoğunluğu

Malatya'da çok sayıda çiftin nikah günü olarak, 25 Mayıs 2025'i tercih etmesi, nikah dairelerinde yoğunluk oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'na gelen çiftler, nikahlarını kıydırdı.

Nikah memuru Semra Levent, AA muhabirine, 25.05.2025 tarihi dolayısıyla 24 iç mekan, 5 de dış mekan olmak üzere toplam 29 nikah kıymış olacaklarını söyledi.

Nikahlarını 25.05.2025 tarihine denk getirmek isteyenlerin bir yoğunluk oluşturduğunu kaydeden Levent, "Her zaman yoğunuz ama bugün daha fazla yoğunluğumuz var. Saat 21.00'de son nikahımızı kıyıp bugünü tamamlamayı düşünüyoruz. Çiftlerimize bir ömür mutluluklar diliyorum." dedi.