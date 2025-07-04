Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Malatya'da konuştu:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Artık Türkiye'de 4 milyon hanede kendi doğal gazımızı kullanıyoruz. Karadeniz'de Sakarya gaz sahasında Türkiye günde 9,5 milyon metreküp gaz üretiyor. İnşallah 2026 yılında, bu vakitler bu rakamı 2 katına çıkaracağız." dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Salonu'nda kurum ve kuruluşların müdürlerinin katıldığı toplantıda konuşan Bakan Bayraktar, Türkiye'nin AK Parti ile her alanda yükselişe geçtiğini söyledi.

Türkiye'nin özellikle savunma sanayi ve enerjide parmakla gösterilen bir ülke haline geldiğini ifade eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Artık Türkiye'de 4 milyon hanede kendi doğal gazımızı kullanıyoruz. Karadeniz'de, Sakarya gaz sahasında Türkiye günde 9,5 milyon metreküp gaz üretiyor. İnşallah 2026 yılında, yani önümüzdeki yıl bu vakitler bu rakamı iki katına çıkaracağız. Yani neredeyse 8 milyon hane artık doğal gazı kendi gazımız olarak kullanacak. 2028 hedefimiz bunu 4 katına çıkarmak, 16 milyon haneye ulaşmak."