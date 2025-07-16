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        Yeni Malatyaspor, kalecisi Ahmet Eyüp'ün 14 numaralı formasını emekliye ayırdı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Malatya'da hayatını kaybeden Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın giydiği 14 numaralı forma emekli edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 10:31 Güncelleme: 16.07.2025 - 10:31
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        Yeni Malatyaspor, kalecisi Ahmet Eyüp'ün 14 numaralı formasını emekliye ayırdı
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Malatya'da hayatını kaybeden Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın giydiği 14 numaralı forma emekli edildi.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, depremde hayatını kaybeden Türkaslan'ın giydiği 14 numaralı formanın emekli edildiği ve Yeni Malatya Stadyumu Güney Tribünü'nün adının ise "Ahmet Eyüp Türkaslan Tribünü" olarak değiştirildiği belirtildi.

        Açıklamada, "6 Şubat 2023'te yaşanan, milletimizi derin bir yasa boğan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde kaybettiğimiz, karakteri, duruşu ve örnek kişiliğiyle camiamızın gururu olan kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan'ın aziz hatırasını yaşatmak, bizim için bir vefa borcudur. Bu doğrultuda, Ahmet Eyüp Türkaslan'ın giydiği 14 numaralı forma, Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından emekli edilmiştir. Bu forma, artık hiçbir oyuncuya verilmeyecek, onun anısı sonsuza dek saklı tutulacaktır." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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