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        Malatya'da askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

        Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 20:08 Güncelleme: 23.07.2025 - 20:08
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        Malatya'da askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
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        Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Akçadağ ilçesinde bir askeri aracın kaza yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Akçadağ ilçemizde 23 Temmuz 2025 tarihinde meydana gelen askeri araç kaza Sonucu P. Ütğm. Tuğrul Özsu şehit olmuş, P. Uzm. Çvş. İbrahim Göz yaralanmıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı, yaralı uzman çavuşumuza acil şifalar dilerim."

        Öte yandan, şehit Özsu'nun naaşının Malatya Adli Tıp Kurumu Bölge Başkanlığı'ndaki otopsinin ardından memleketi Edirne'ye gönderileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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