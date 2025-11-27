Habertürk
Habertürk
        Malatya Haberleri

        Malatya'da cinayet hükümlüsü yakalandı

        Malatya'da "kasten öldürme" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 13:05 Güncelleme: 27.11.2025 - 13:05
        Malatya'da cinayet hükümlüsü yakalandı
        Malatya'da "kasten öldürme" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü A.A'yı yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

