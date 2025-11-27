Malatya'da cinayet hükümlüsü yakalandı
Malatya'da "kasten öldürme" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü A.A'yı yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
