Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Kernek Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan A.Y.A, A.E. ile A.S, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.