        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Malatya'daki deprem konutları için 811 kilometrelik doğal gaz altyapısı

        YETER ERDİNE - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da deprem konutları için toplam 811 kilometre doğal gaz dağıtım şebekesi inşa edildi.

        Giriş: 04.02.2026 - 11:10 Güncelleme: 04.02.2026 - 11:10
        YETER ERDİNE - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da deprem konutları için toplam 811 kilometre doğal gaz dağıtım şebekesi inşa edildi.

        Aksa Malatya Doğalgaz İşletme Müdürü Hasan Tural, AA muhabirine, Malatya'da yaklaşık 2900 kilometrelik dağıtım şebekesinde 265 bin abonenin doğal gaz kullandığını söyledi.

        6 Şubat depremlerinin hemen ardından başlattıkları altyapı çalışmaları hakkında bilgi veren Tural, şöyle konuştu:

        "6 Şubat depremlerinin hemen ardından başlattığımız altyapı çalışmaları kapsamında 811 kilometre dağıtım şebekesi inşa ettik. Deprem konutlarına doğal gaz ulaştırılması amacıyla yürüttüğümüz faaliyetler ivedi bir şekilde ilerliyor. Kesintisiz ve güvenli doğal gaz arzının sağlanması amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Malatya Valiliği ve belediyeler başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ve tüm paydaşlarla işbirliği içinde çalışıyoruz. Bu kapsamda, depremlerden 2026 şubat ayına kadar TOKİ ve Emlak Konut işbirliğiyle deprem konutları ve rezerv alanlarda yapımı tamamlanan 39 bin konutu doğal gazla buluşturduk."

        - Hedef 77 bin deprem konutuna ulaşmak

        Planlanan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yıl sonunda toplam 77 bin deprem konutuna doğal gaz arzını sağlayacaklarını ifade eden Tural, şöyle devam etti:

        "Bu kapsamda yıl sonuna kadar 230 kilometrelik doğalgaz şebekemizin inşasını tamamlamayı hedefliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla birlikte ilimizin enerji altyapısını güçlendiriyoruz. Vatandaşlarımızın güvenli, doğa dostu ve kesintisiz enerjiye erişimini sağlamaya devam edeceğiz."

        - İzinsiz kazılar hat hasarına yol açıyor

        Malatya'nın deprem sonrası süreçte hat hasarlarının en yoğun yaşandığı bölgeler arasında yer aldığını belirten Tural, 6 Şubat depremleri sonrası yeniden yapılanma sürecinde birçok kurum ve kuruluş tarafından yoğun çalışmalar yürütüldüğünü ve yüzlerce projenin şantiyesinin eş zamanlı olarak devam ettiğini vurguladı.

        Tural, bunlarla birlikte 2025 yılında doğal gaz hattı bulunan alanlarda gerçekleştirilen izinsiz kazı çalışmaları nedeniyle 776 hat hasarı meydana geldiğini, bu durumun vatandaşların can ve mal güvenliği açısından risk oluşturduğunu ve gaz arzında kesintilere yol açtığını söyledi.

        Bu kesintilerden yaklaşık 19 bin abonenin etkilendiğini kaydeden Tural, "Doğal gaz altyapısının bulunduğu lokasyonlarda yapılacak kazı ve altyapı faaliyetleri öncesinde, Altyapı Koordinasyon Merkezi yönetmeliği ve ilgili mevzuat kapsamında dağıtım şirketlerine bilgi verilmesi zorunlu. Bu sürecin planlı ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesi, emniyet risklerinin azaltılması ve faaliyetlerin kesintisiz şekilde sürdürülmesi açısından önem arz ediyor." dedi.

        Şirket olarak hat hasarı süreçlerinde acil eylem planı kapsamında teknolojiyi etkin biçimde kullandıklarını aktaran Tural, saha operasyonlarında gerçekleştirilen tüm işlemleri anlık olarak sistemlerine aktardıklarını, bu sayede olası riskleri hızlı şekilde tespit ederek gerekli müdahaleleri zamanında yaptıklarını sözlerine ekledi.

