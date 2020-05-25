Bayramda çalışan aşçılara teşekkür ziyareti

Malatya’da Ramazan Ayı boyunca 65 yaş ve üzeri sokağa çıkamayan vatandaşlara iftar yemeği yapan İnönü Üniversitesi'nde görevli aşçıları ziyaret ederek, hem Ramazan Bayramı'nı kutladı

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay yaptığı açıklamada, “Ramazan boyunca ekibimiz İnönü Üniversitesi mutfağımızda iftar hazırladı. İki binle başladık, 3 bin 500 kap yemekle iftar ikramını bayramın 3. günü tamamlıyoruz.

Kızılay ve Malatya Valiliği erzak sağladı. İnönü Üniversitesi yemekleri pişirdi ve paketledi. Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ve Yeşilyurt belediyeleri de şehre, ihtiyaç sahiplerine dağıttı” ifadelerini kullandı.

Rektör Ahmet Kızılay, “Valimizin koordinasyonunda 6 kurum işbirliği yaptı. Hayırlı ve örnek bir çalışma başarıyla gerçekleştirildi.

Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İstifade edenlere afiyet olsun diyorum” dedi.

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