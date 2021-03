MTÜ’den Şehir Kültürü, Kitap ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi söyleşisi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde (MTÜ), Şehir Kültürü, Kitap ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi söyleşi programı düzenlendi.

MTÜ Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ve online olarak yayınlanan “Şehir Kültürü, Kitap ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi” söyleşi programına, Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu Katıldı. Tuğlu, Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kişisel eşyalarının yer aldığı, Turgut Özal Müzesini gezerek, anı defterini imzaladı. Söyleşi programı sonrası Battalgazi Kampüsü’nde fidan dikimi gerçekleştirildi.

MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ve Başkan Ayhan Tuğlu, MTÜ Kütüphanesini ziyaret ederek, Öğrenci Yaşam Merkezi ve Atçılık ve Atlı Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde incelemelerde bulundular.



“Biz zengin bir kültüre sahibiz”

MTÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, söyleşi programının başında yaptığı konuşmasında, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferini 106. yıldönümünü kutlayarak, Anafartalar Komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale şehitleri ve gazilere rahmet diledi.

Karabulut, “İnsanı diğer canlılardan ayıran en temel özelliği, düşünebilme yeteneği ile bilgiyi üretebilme ve kullanabilme becerisidir. Büyük uğraşılar sonucu edinilen bilginin sürekliliğinin sağlanabilmesi ancak yazıyla olmuştur. İnsanoğlu için yazının bulunmasıyla birlikte yepyeni bir dönem başlamış; bilginin aktarılmasının en az bilgiyi oluşturmak kadar önemli olduğu anlaşılmıştır.” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Karabulut, “Bir toplumdaki değişimi doğru bir şekilde görebilmek için tarihsel gelişmelere bakmak lazım. Biz zengin bir kültüre sahibiz. Bu kapsamda Türkiye’deki toplumsal değişimi açıklayabilmek için modern Türkiye’nin oluşum tarihini incelemek gerekir” dedi.



“Hayatta başarılı olabilmenin en önemli yolu okumaktır”

Rektör Prof. Dr. Karabulut, kitap okumanın kişinin kendisini tanıması ve ufkunu açması adına önemli rol oynadığını belirterek, “Okuyan insan hangi alanda başarılı olacağını, hangi alanın onun kişilik yapısına uygun olduğunu tespit edebilir. Dünyanın en zeki insanı olarak kabul edilen ve Nobel Ödülü sahibi olan Einstein’ı başarılı yapan okuma alışkanlığıydı. Kendimizi tanıyarak hayatta başarılı olabilmenin en önemli yolu okumaktır. Kitap okuma, düşünceleri olgunlaştırır. Kitaplar, bizi motive eder, hayata bağlar ve ufkumuzu açar, düşünme, hedef belirleme ve yetenekli kişiler arasında yer alma imkânı verir” ifadelerini kullandı.

Türkiye için başarılı projeler geliştirmek için bolca kitap okumak gerektiğini ifade eden Karabulut, “Çünkü önemli projeler üretmek, başarı ister, güç ister, gayret ister, bilgi ister. İnsan hayatta, önce kendine güven duymalı. Bir insanın sahip olduğu görüş ve düşünceleri bilgi ve kültür düzeyi kadardır. En büyük başarı çalışmak ve öğrenmektir” sözlerine yer verdi.



“Geçmişi geleceğe taşıyan kütüphaneler”

Kalite çalışmalarına verilen önemi vurgulayan Karabulut, TÜİK verileri hakkında ve kütüphane çalışmaları hakkında da bilgiler verdi. Prof. Dr. Karabulut şu şekilde konuştu:

“Kitapların olmadığı bir dünya düşünülemez. 2020'de TÜİK'in açıkladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2020 sonuçlarına göre nüfusun 83.614.362 olduğu ülkemizde, kişi başına düşen kitap sayısı 7.3 olarak açıklandı. Malatya Turgut Özal Üniversitesi bilim üretmeyi şiar edinmiş bir üniversitedir, geçmişi geleceğe taşıyan, bambaşka dünyalara açılan içerisinde milyonlarca kaynak barındıran kütüphanelerimiz bizler için çok önemlidir. Bu anlamda yürütülen çalışmalarımız neticesinde de şu an öğrenci memnuniyet anketinde de kütüphane hizmetleri ile ilgili memnuniyet oranı yüzde 83 ve toplam basılı 27326 kitap ile kişi başına 7.9 kitap düşüyor. Daha iyisi için tabi ki çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”



“Cumhurbaşkanlığı millet kütüphanemiz her zaman destekçimiz”

Rektör Prof. Dr. Karabulut, "Kütüphanemizde mevcut olmayan yayınlar ihtiyaç doğrultusunda, Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi (KİTS ) veya Türkiye Belge Sağlama Sistemi (TÜBESS ) yoluyla sağlayabiliyoruz. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemiz de bu anlamda üniversitelerimize her zaman destek oluyorlar. Üniversitemiz artık üniversiteler ile GETEM işbirliğinde yürütülen sesli kütüphane veri tabanına üyeliğini Engelsiz MTÜ bünyesinde gerçekleştirdi. Raporlarını ibraz etmeleri halinde belgelerini ibraz eden kullanıcılarımız engelsizmtu@ozal.edu.tr adresine email göndermeleri halinde istedikleri sesli kitaplara erişim sağlayabilmekteler. İçerisinde önemli el yazması eserlerin yer aldığı sesli kütüphane veri tabanı çalışmamamız da sürüyor” İfadelerini kullandı.

“Kitap bizi hayata hazırlamakla birlikte önümüzdeki engelleri aşmamızda, bir anahtar görevi görmektedir” İfadelerini kullanan Rektör Karabulut, öğrencilere hitaben hayatlarında karşılaştıkları zorlukları aşmak, kısaca hayatta başarılı olabilmek için kitap okumayla ilgili önerilerini yineledi.



Tuğlu’dan Karabulut’a övgü

Programda konuşma yapan Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, MTÜ’nün çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, “Üniversitemizi yakından takip ediyoruz, Aysun hocamızı seviyoruz. En fazla çalışan rektörlerimizden birisi, pandemi sürecinde buna bizzat şahidim, sosyal medyada takip ediyorum. Tabii bunda kadronun da büyük katkısı var. Hocamla birlikte tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çok güzel bir üniversite olmuş, Allah yolunu açık etsin” ifadelerine yer verdi.

“Akademiye önemli katkılar sunmayı hedefliyoruz”

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nin açılış sürecine de değinen Tuğlu, Millet Kütüphanesi sahip olduğu tüm imkanlarıyla üniversitelerin istifadesine açık olduğunu ve üniversitelere sunulacak desteklerle akademiye önemli katkılar sunmayı hedeflediklerini belirtti. Tuğlu, “Her kentin kendine özgü özelikleri, onu o kent yapan kültürel kimliği vardır. Kütüphane bir kentin kültürel kimliğinin en önemli parçasıdır. Kütüphane kentte yaşayan insanlar için kültürel etkinlikler düzenleyen, halkın kültürel yaşama katılımını sağlayan kuruluşlardır. Kütüphanesi olmayan bir kentin kültürel kimliği eksik demektir” dedi.



“İçinde birçok farklı kütüphaneler mevcut”

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nin teknik özelliklerine değinen Başkan Tuğlu, “Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi hepimizin bildiği gibi 20 Şubat 2020 yılında sayın Cumhurbaşkanımız, Özbekistan Cumhurbaşkanı, tüm üniversite rektörleri ve seçkin bir davetli topluluğu ile yaklaşık 2500 kişi ile açılışı yapıldı. Şu ana kadar Türkiye’de yapılan Cumhuriyet tarihinin en büyük kütüphanesi, 125 bin m2 alandan oluşmakta, 5500 kişilik oturma alanı mevcut, dört milyonun üzerinde basılı kaynak var. Henüz kapalı raf sistemli yaklaşık 500 bin kitabımız mevcut. 13 bin 500 adet basılı dergiye ait iki milyonun üzerinde sayı mevcut. 65 adet veri tabanımız var, 550 bin ekitap, 6.5 milyon elektronik tez, 60 bine yakın edergiye ait 200 milyonun üzerinde erişilebilir makale, tez, rapor gibi yayınlar bulunmakta. Burası bir kütüphane ama içinde birçok farklı kütüphaneler mevcut. Cihannüma salonu, özellikle mimarımız burayı kütüphanenin kalbi olarak isimlendiriyor. Gelen misafirlerimizin en fazla etkilendiği alan Cihannüma salonu. Nadir eserler kütüphanesi, Nasreddin Hoca çocuk kütüphanesi, süreli yayın salonu, araştırma kütüphanesi, okuma salonları, gençlik kütüphanesi, ses ve görüntü kütüphanesi” şeklinde konuştu.



“Dijital çağın getirdiği imkanlarla hizmet veriyor”

Başkan Tuğlu, daha sonra şu şekilde konuştu: “Cumhurbaşkanlığı millet kütüphanesi tüm okuyuculara dijital çağın getirdiği imkanlarla hizmet vermektedir. Kütüphanemizde üye kartı uygulaması yerine yeni kimlik kartı ile tüm işlemler gerçekleştirilmektedir. Bu uygulama; Cumhurbaşkanlığı dijital dönüşüm ofisi, Nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü, TÜRKSAT işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de ilk defa bir kamu kurumuna, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ne giriş yaparken yeni kimlik kartı kullanılmaktadır. Yeni kimlik katı olmayan okuyucular ise girişlerini ister kapıdan görevli personel tarafından üretilen geçici kart ile yapabilecekleri gibi, isterlerse de eDevlet üzerinden hızlı geçiş kartı üreterek geçiş yapabilmektedir.”

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinin hizmetleri ve imkânlarını tanıtmak için düzenli olarak turlar düzenlendiğini belirten Tuğlu, “Turlarda ziyaretçilere kütüphane ile ilgili genel bilgiler, sayısal veriler, okuyucular için temel kullanım esasları hakkında bilgi verilmektedir. Kütüphanemizde diğer imkanlarımıza baktığımızda 2400 araçlık kapalı otopark imkanı var, okuyucularımız araçlarından inmeden kütüphaneye giriş yapabiliyorlar. Çalışma alanları, dinlenme alanları, fotokopi hizmeti, gazete ve dergi okuma salonları, kilitli emanet dolapları, mescit, hastane, wifi, yemek salonumuz var” dedi.

Tuğlu, “Şu ana kadar buraya 100’ün üzerinde ülkeden, 134 farklı dilde kitap geldi ve gelmeye de devam ediyor. Dijital dönüşüm ofisimiz kütüphane kurulduğu günden bugüne yanımızda yine telefon şirketiyle birlikte yürütmüş olduğumuz navigasyon sistemi çalışmamız var. Uygulama cep telefonuna indirildikten sonra görme engelliler ve tüm ziyaretçiler kütüphane içerisinde rahatlıkla gezilebilir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.