Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya İmsakiye 2022: Diyanet Malatya İmsakiyesi ile iftar ve sahur (imsak) vakti saatleri açıklandı! : Diyanet Malatya İmsakiyesi ile iftar ve sahur (imsak) vakti saatleri açıklandı!

Malatya İmsakiye 2022, mübarek Ramazan ayına az bir zaman kala gündeme geldi. On bir ayın Sultanı Ramazan ayına sayılı günler kala Malatya İmsakiyesi ile iftar ve sahur vaktitleri merak konusu oldu. İşte, Diyanet Malatya İmsakiyesi ile iftar ve sahur (imsak) vakti saatleri

  • 01
    Malatya İmsakiye 2022: Diyanet Malatya İmsakiyesi ile iftar ve sahur (imsak) vakti saatleri açıklandı!

    On bir ayın Sultanı Ramazan büyük bir heyecanla bekleniyor. İlk oruç 1 Nisan’ı 2 Nisan’a bağlayan gece tutulacak. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Ramazan İmsakiyesini yayımlamasının ardıdan Malatya iftar ve sahur vakitleri belli oldu. Malatya İmsakiyesi ile iftar ve sahur vakitleri, Malatya’da yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. İşte, Diyanet Malatya İmsakiyesi ile iftar ve sahur (imsak) vakti saatleri

    MALATYA RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ.
  • 02
    Malatya İmsakiye 2022: Diyanet Malatya İmsakiyesi ile iftar ve sahur (imsak) vakti saatleri açıklandı!

    MALATYA İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ.
  • 03
    Malatya İmsakiye 2022: Diyanet Malatya İmsakiyesi ile iftar ve sahur (imsak) vakti saatleri açıklandı!

    2022 İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?

    Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 2022 Dini Günler Takvimine göre; bu yıl Ramazan ayı 1 Nisan’ı 2 Nisan’a bağlayan gün başlayacak. Buna göre; 2022 yılının ilk teravih namazı 1 Nisan Cuma gecesi kılınacak.

    İlk teravih namazı 1 Nisan Cuma günü yatsı namazı farzı kılındıktan sonra kılınacak. 

    MALATYA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.