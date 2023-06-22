Malatya, Kahramanmaraş ve Karadeniz'de peş peşe korkutan depremler!

Son dakika deprem haberleri, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından her gün takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD meydana gelen depremlerin büyüklükleri, merkez üssü ve konum bilgilerini paylaşıyor. Kandilli tarafından açıklanan verilere göre Malatya, Kahramanmaraş ve Karadeniz'de 3 büyüklüğünün üzerinde depremler meydana geldi. İşte 22 Haziran 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...