Malatya ve Kayseri'de deprem! İşte 5 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Kandilli ve AFAD son depremler listesi 5 Eylül Salı günü için yayınlandı. AFAD tarafından açıklanan verilere göre 5 Eylül sabahın ilk saatlerinde Malatya ve Kayseri'de deprem oldu. İşte 5 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...
Kandilli ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 5 Eylül günü Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre Malatya ve Kayseri'de deprem oldu. İşte 5 Eylül 2023 son dakika deprem haberleri...
MALATYA'DA DEPREM!
Malatya Samnadağ'da saat 02:42'de 2.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
KAYSERİ SARIZ SALLANDI
Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre saat 03:13'te Kayseri Sarız'da deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.
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