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        Haberler Gündem Malatya Yeşilyurt'ta deprem! 22 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Malatya Yeşilyurt'ta deprem! 22 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri yaşadığı il ve ilçede sarsıntı hissedenler tarafından takip ediliyor. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile paylaşılıyor. İşte 22 Eylül 2023 Kandilli Rasathensi ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 10:17 Güncelleme: 22.09.2023 - 10:17
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        Son dakika deprem haberleri yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşların gündeminde yer alıyor. 22 Eylül Cuma günü Türkiye ve yakınında meydana gelen depremler her gün Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile güncelleniyor. AFAD tarafından yayınlanan verilere göre Malatya Yeşilyurt'ta deprem meydana geldi. İşte 22 Eylül 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

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        MALATYA'DA DEPREM!

        AFAD tarafından açıklanan verilere göre 22 Eylül saat 01:59'da Malatya ve Yeşilyurt'ta deprem meydana geldi.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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