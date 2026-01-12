Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Malatya’da 3.6 büyüklüğünde deprem

        Malatya’da 3.6 büyüklüğünde deprem

        Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk bilgilere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 21:06 Güncelleme: 12.01.2026 - 21:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı verilerine göre saat 20.43’te merkez Yeşilyurt ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

        Yerin 7,16 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, ilk bilgilere göre herhangi bir binada hasar veya olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.

        Fotoğraf: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nilperi Şahinkaya, sevgilisi Baturap Bekar'ı kızdırdı

        Bir süredir yönetmen Baturalp Bekar ile aşk yaşayan Nilperi Şahinkaya, çektiği bir videoda "Şu anki sevgilim" demesi üzerine Bekar'ın tepkisini çekti  

        #HABER
        #Malatya
        #malatya haber
        #yerel haber
        #Deprem
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 ilde eğitime kar engeli
        8 ilde eğitime kar engeli
        Çelik: Soykırımcılar YPG'yi cesaretlendiriyor
        Çelik: Soykırımcılar YPG'yi cesaretlendiriyor
        Karabulut ailesinin acı günü
        Karabulut ailesinin acı günü
        "İngiltere, Grönland'a asker göndermeyi planlıyor"
        "İngiltere, Grönland'a asker göndermeyi planlıyor"
        Matmazel'in darbedildiği tespit edildi!
        Matmazel'in darbedildiği tespit edildi!
        Esra boğularak öldürüldü! Sevgilisi ile kendi annesi gözaltında!
        Esra boğularak öldürüldü! Sevgilisi ile kendi annesi gözaltında!
        Topçular Kulübü'nün 7. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 7. bölümü yayında!
        İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Türkiye'nin kar raporu...
        İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Türkiye'nin kar raporu...
        Galatasaray'dan Onyedika bombası!
        Galatasaray'dan Onyedika bombası!
        3 polisi şehit eden cani saldırı emri almış! İstenen ceza belli oldu!
        3 polisi şehit eden cani saldırı emri almış! İstenen ceza belli oldu!
        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı: David Jurasek
        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı: David Jurasek
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        Fabian Ruiz bombası!
        Fabian Ruiz bombası!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        B planı Dovbyk!
        B planı Dovbyk!
        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir?
        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir?
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kim gelecekten geliyor?
        Kim gelecekten geliyor?
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda